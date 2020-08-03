Копенгаген, 3 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Датские этапы велогонки «Тур де Франс» перенесены с 2021 на 2022 год. Об этом 3 августа сообщает датский портал Holbaek online.

Велогонка

Первоначально предполагалось, что в 2021 году «Тур де Франс» должен пройти в период с 2 по 25 июля. Но из-за олимпийских соревнований по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) было решено перенести многодневку на более ранние даты — с 26 июня по 18 июля.

На территории Дании должны пройти три этапа «Тур де Франс», но их решили отложить на год, чтобы они не пересекались с матчами чемпионата Европы по футболу, который перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.