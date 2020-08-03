Москва, 3 августа, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Российские авиакомпании и аэропорты получат на сумму 11,7 млрд. рублей на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь 2020 года, сообщали в Росавиации.

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Порядок предоставления субсидий установлен правительством РФ. Нуждающиеся в субсидиях авиакомпании начали подавать заявки с 14 мая. Прием заявок будет продолжен до 15 августа 2020 года.

В частности, предлагается включить в перечень компенсируемых расходы по статье «Затраты на авиаГСМ», в том числе увеличить ставку расходов на 1 «потерянного» пассажира до 840 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация предложила продлить до сентября 2020 года предоставление субсидий авиакомпаниям, которые пострадали из-за пандемии коронавирус.

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