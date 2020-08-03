Киев, 3 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что программы правительства «предметно помогают» большому количеству граждан стран, доходы которых упали из-за коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он сообщил на совещании сегодня, 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

До этого министр экономики Игорь Петрашко докладывал президенту относительно экономических мер, направленных на помощь населению.

«Правительство возмещает две трети зарплаты 358 тысяч граждан, трудоустроенных 180 тысячами филзиц-предпринимателей, которые находятся в вынужденных временных отпусках и поэтому потеряли источник дохода. Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тысячам украинцев… Запущены программы кредитования «5−7-9%» и компенсации налоговых ставок аграриям», — заявил Петрашко.

Зеленский признал, что это «красиво звучит», но в целом, по его информации, люди сегодня получают гораздо меньше, чем раньше.

«Государство должно давать либо возможности делать что-то самому, либо обеспечивать рабочим местом. Наступил тот момент жизни, когда нужно создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль», — подчеркнул президент. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что сейчас правительство «тратит миллиарды» на поддержку бизнеса и сохранило сотни тысяч рабочих мест.

ИА REGNUM напоминает, что ранее многие эксперты критиковали правительство Украины за недостаточные и хаотические решения по поддержке населения и бизнеса в период коронавирусного карантина.