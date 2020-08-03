Женева, Швейцария, 3 августа, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Идеального средства против коронавирусной инфекции не существует, его могут никогда не изобрести. Об этом заявил 3 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Глава ВОЗ отметил, что третью фазу клинических испытаний проходит ряд вакцин. Есть надежда, что какие-то из них окажутся эффективными и помогут избежать заражения людей.

«Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», — добавил Гебрейесус.

Он призвал принимать меры против распространения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 августа в мире зарегистрировано более 18,2 млн случаев, когда заражение коронавирусом подтвердилось. Скончались от последствий заражения более 693 тыс. человек.

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