Москва, 3 августа, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Упростить процедуру получения наркотических и психотропных лекарственных препаратов для паллиативных пациентов поручила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Поручение дано Министерству здравоохранения России в целях устранения «избыточных административных барьеров». В частности, планируется исключить требование о наличии у представителя пациента доверенности на получение рецепта и на отпуск лекарств в связи с невозможность её оформления на неизлечимо больного пациента.

Голикова также поручила доработать постановление правительства, которое устанавливает порядок фиксации факта утраты наркотических и психотропных препаратов.

Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил освободить медработников от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств.