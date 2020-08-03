Москва, 3 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас может 11 августа приехать с визитом в Россию. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсантъ».

EU2017EE Estonian Presidency Хайко Маас

По данным журналистов, дипломат может посетить Москву и ещё один российский город. При этом глава немецкого МИД будет одним из первых высокопоставленных гостей из Европы в России после начала эпидемии коронавируса.

Напомним, глава МИД ФРГ ещё в апреле текущего года сообщил в интервью изданию Der Spiegel, что он хотел бы в скором времени встретиться со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, несмотря на пандемию коронавируса.

В ответ на это глава МИД России в ходе своей первой пресс-конференции, проводившейся в онлайн-режиме, передал Маасу приглашение для посещения Москвы, обещав обеспечить ему эпидемиологическую безопасность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что темами обсуждения на встрече министра иностранных дел Германии Хайком Мааса с его коллегой из Великобритании Домиником Раабом стали в том числе отношения с КНР, Иран и «влияние России в Европе».