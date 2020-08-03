Власти уральского посёлка прокомментировали инцидент с бюстом Ленина
Екатеринбург, 3 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В посёлке Азанка (Тавдинский городской округ, Свердловская область) наказали чиновников, допустивших разрушение памятника Ленину. Об этом заявил глава посёлка Александр Ермаченко.
Ермаченко сообщил изданию Justmedia, что сразу же обратился в полицию по факту инцидента. В полиции, по словам чиновника, ответили, что бюст разрушился самостоятельно.
«Отпечатков пальцев ничьих там не нашли, но, опять же, в тот день шел дождь», — сообщил руководитель.
Чиновники из отдела культуры, а также директор дворца культуры, рядом с которым стоял бюст, уже наказаны, добавил глава посёлка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о происшествии сообщили местные жители. Они заявили, что памятник атаковали неизвестные вандалы.