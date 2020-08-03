Ярославль, 3 августа, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Ярославской области подвели итоги основного периода сдачи единого госэкзамена. Всего в регионе 107 работ получили высшую отметку в 100 баллов. В прошлом году их было 80. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Экзамен

Наибольшее количество 100-балльных работ по русскому языку — 54. По информатике и ИКТ их 15, по литературе — 12, по профильной математике — 8, по истории — 8, по обществознанию — 4, по физике — 1, по химии — 3, по французскому — 2.

Девять участников ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам. Выпускник ярославской средней школы № 80 Ярослав Федотов набрал максимальное количество баллов по трем предметам — математика, информатика и физика.