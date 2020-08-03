Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете
Вашингтон, 3 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Американские СМИ специально представляют работу нынешней администрации в негативном свете, несмотря на определенный успех в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент СШАДональд Трамп 3 августа на своей странице в Twitter.
По словам президента США, который в пику КНР называет новой патоген «китайским вирусом», многим страна грозит вторая волна коронавирусной инфекции.
Напомним, целый ряд стран готовится ко второй волне коронавирусной инфекции, вновь вводятся ограничения на передвижение, становится обязательным ношение масок в общественных местах. В частности, в Великобритании руководство страны заявило о том, что в связи со второй волной COVID-19 смягчений эпидемиологического режима пока не будет.
Отметим также, что эпидемиологическая обстановка в США по-прежнему непростая. В стране насчитается 2 тыс. 275 активных случаев, жертвами распространения коронавируса стали более 158 тыс. человек.