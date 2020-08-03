Вашингтон, 3 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Американские СМИ специально представляют работу нынешней администрации в негативном свете, несмотря на определенный успех в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент СШАДональд Трамп 3 августа на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

«По сравнению с другими странами мы показались себя гораздо лучше в борьбе с китайским вирусом. Исключения составляют лишь Нью-Йорк и несколько других мест», — написал Трамп.

По словам президента США, который в пику КНР называет новой патоген «китайским вирусом», многим страна грозит вторая волна коронавирусной инфекции.

«Фейковые СМИ работают сверхурочно, чтобы выставить США — и меня — в как можно более мрачном свете», — добавил глава Белого дома.

Напомним, целый ряд стран готовится ко второй волне коронавирусной инфекции, вновь вводятся ограничения на передвижение, становится обязательным ношение масок в общественных местах. В частности, в Великобритании руководство страны заявило о том, что в связи со второй волной COVID-19 смягчений эпидемиологического режима пока не будет.

Отметим также, что эпидемиологическая обстановка в США по-прежнему непростая. В стране насчитается 2 тыс. 275 активных случаев, жертвами распространения коронавируса стали более 158 тыс. человек.