Конго, 3 августа, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Военнослужащий армии ДР Конго открыл стрельбу на востоке страны, в результате чего погибли 12 человек, а еще девять были ранены. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение властей.

BenjaminNelan Перестрелка

Губернатор провинции Южное Киву Тео Каси заявил, что спецслужбы ведут поиски стрелявшего в городе Санге, расположенном в 24 км от бурундийской границы, где произошла стрельба.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди назвал произошедшее нападение «гнусным преступлением» и выразил соболезнования семьям погибших.

Эксперты называют армию ДР Конго плохо обученной и непрофессиональной, и ее военнослужащие часто обвиняется в совершении преступлений против гражданского населения.