Москва, 3 августа, 2020, 15:13 — ИА Регнум. По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов. Об этом 3 августа сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

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Больше всего стобалльников зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Краснодарском крае. Среди предметов, по которым участники ЕГЭ набирали максимальные баллы, — русский язык и литература.

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Для сравнения: в 2019 году 100 баллов на одном и более экзаменах смогли набрать более 7 тыс. выпускников школ. При этом два выпускника российских школ смогли набрать максимальный бал сразу по всем предметам и таким образом получить в сумме 400 баллов. 300 баллов набрали 30 человек, 200 баллов — 445 человек и 100 баллов — 6,7 тыс. человек.

Напомним, ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве заявил, что результаты ЕГЭ в 2020 году оказались сопоставимыми с результатами за прошлые годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в России стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена. Участие в нём намерены принять свыше 3,5 тысячи человек.