Нижний Новгород, 3 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В День воздушно-десантных войск у Вечного огня в Нижегородском кремле приняли присягу 60 призывников, которые прибыли в Нижний Новгород из разных России, — сообщает пресс-служба правительства области.

Mil.ru Призывники

Новобранцы почтили минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, возложили цветы к Вечному огню. Месяц до этого будущие солдаты проходили курс молодого бойца, занимались боевой и военно-политической подготовкой, учились военному делу. Сейчас они отправились в бригаду разведки Сормовской войсковой части, входящей в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.