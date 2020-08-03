Москва, 3 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Работодателей в России могут обязать отвечать за действия нанятых иностранцев. Об этом 3 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По его данным, около половины всех трудовых мигрантов, которые лишились работы, не смогли покинуть Россию. Медведев считает, что это может привести к росту преступности.

Зампред Совбеза предложил рассмотреть идею возложения ответственности за нанятых иностранцев на работодателей. Кроме того, мигрантам могут усложнить трудоустройство в России.