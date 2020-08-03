Омск, 3 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В Омской области 3 августа состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, режим повышенной готовности в регионе продлён до 18 августа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск в период режима самоизоляции

Вместе с тем вводятся некоторые послабления. С 5 августа разрешается работа торговых объектов на территории торговых центров без ограничения по площади, зоопарка, курсов по повышению квалификации и профессиональной переподготовке (количеству обучающихся в группе ограничено).

С 19 августа при условии улучшения эпидобстановки планируется разрешить работу бассейнов и детских спортшкол.

Кроме того, из соответствующего распоряжения губернатора решено исключить пункт о 14-дневной изоляции по приезду из других регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в Омской области выявлено 7102 носителя коронавируса.