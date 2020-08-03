Могадишо, 3 августа, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В столице Сомали городе Могадишо в понедельник, 3 августа, прогремел мощный взрыв. Об этом 3 августа сообщает местный информационный портал Garowe.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По данным журналистов, взрывное устройство подорвал террорист-смертник около ресторана на одной из городских улиц.

Кроме этого, указывается, что в результате произошедшего могли быть жертвы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что в Черниговской области Украины произошёл взрыв гранаты, в результате чего три человека погибли и один пострадал.