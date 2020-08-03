Кызыл, 3 августа, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В Туве вступил в силу второй этап снятия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM 3 августа в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка о соблюдении социальной дистанции в ресторане

Свою деятельность могут возобновить кафе, рестораны, буфеты, столовые, бары, закусочные и другие предприятия общепита (без продажи алкоголя потестителям); косметические салоны, салоны красоты, хостелы, стоматологические организации и так далее.

Торговые, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы могут работать при соблюдении условия о предельном количестве посетителей. В торговом зале может находиться один человек на 4 кв. м.

Открывается многофункциональный центр. Фитнес-залы также смогут работать с условием нахождения одного человека на территории в 4 кв. м.

Возобновляется работа дошкольных образовательных учреждений, библиотек, детских оздоровительный лагерей, музеев, аттракционов на открытом воздухе.

В Туве разрешается проведение сельхозярмарок, досуговых, культурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание услуг в кинотеатрах, детских игровых комнатах и так далее.

При этом организации должны строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Напомним, по данным сайта Стопкоронавирус. рф, в Туве по состоянию на 3 августа выявлено 6189 носителей коронавируса.