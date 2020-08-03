Выборг, Ленинградская область, 3 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Фамилии пяти кандидатов будут внесены в избирательный бюллетень в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Все кандидаты представляют политические партии, самовыдвиженцы не смогли пройти регистрацию.

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Выборы в Выборге пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября.

Как сообщили 3 августа в пресс-службе Леноблизбиркома, кандидатами в депутаты областного Заксобрания стали: представляющая «Справедливую Россию» Вероника Каторгина, помощник действующего депутата ЗС Ленобласти; гендиректор АО «Гостиничный комплекс «Выборг» Михаил Макаров, который выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия»; председатель общественной организации «Общество защиты прав потребителей Ленинградской области» Дмитрий Соловьев, выдвинутый региональным отделением партии «Яблоко»; представитель ЛДПР Илья Чаплыгин, работающий заместителем гендиректора ООО «Аптеки Невис»; кассир торгового зала Евгений Шибанов, выдвинуты региональным отделением КПРФ.

Всего на допвыборах выдвигались восемь кандидатов, однако представитель партии «Родина» снял свою кандидатуру, а два самовыдвиженца не представили в избирком Выборгского района Ленобласти в установленный срок документы для регистрации.

С 15 августа начнется предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов.