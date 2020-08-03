Челябинск, 3 августа, 2020, 14:33 — ИА Регнум. В Челябинской области наступившая неделя в основном будет аномально жаркой. Такой прогноз дали синоптики.

Pezibear Жара

В Челябинске сейчас выше +30 градусов. В течение недели температура воздуха будет превышать эту отметку. Правда, к концу недели синоптики обещают похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, на отдельных участках дорог в Зауралье и Челябинской области ограничили движение грузовиков. Причиной стала аномальная жара.