Москва, 3 августа, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Первый полёт ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 с российскими двигателями должен произойти до конца 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Irkut.com Самолет МС-21 в цехе окончательной сборки

«(Последнее) событие у нас в этом году — это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолёт, сейчас проходят необходимые отработки, и, собственно, новый самолёт МС-21 с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется», — заявил Слюсарь.