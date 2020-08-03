Жители РФ дали оценку системе здравоохранения
Москва, 3 августа, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В том, что дела в российском здравоохранении идут хорошо, уверены лишь 10% граждан. Считают, что плохо — 49% опрошенных, удовлетворительно — 35%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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Доверяют врачам в больницах и поликлиниках 57% респондентов, не доверяют — 36%. Сложности с записью к врачам в своём регионе испытывают 30%. Записываются на приём без проблем 47% граждан.
По мнению 36% респондентов, большинство современных российских врачей обладают высоким уровнем квалификации и профессионализма. 42% придерживаются обратного мнения.
Опрос по телефону проведен 19−21 июня 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (60%) при плохом самочувствии лечатся самостоятельно. Прибегают к помощи врачей 35% граждан.
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