Москва, 3 августа, 2020, 14:29 — ИА Регнум. В Таганроге завершают модернизацию Ту-95. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

«Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубоко модернизированный Ту-95. Машина не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера», — заявил Слюсарь.

Машина отныне имеет новый комплекс вооружения и бортовый комплекс электронного оборудования, а также новыми доработанными двигателямии новыми винтами.

«Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания, и, собственно, модернизация всего парка стратегических ракетоносцев дальних дальше пойдет по этому пути», — указал он.