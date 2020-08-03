Липецк, 3 августа, 2020, 14:25 — ИА Регнум. 16 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в Липецке, Ельце, Грязинском, Данковском, Липецком, Тербунском и Усманском районах области. Три пациента за минувшие сутки выписаны с выздоровлением.

За весь период пандемии в регионе выявили 4594 положительных результатов тестов на коронавирус, 3668 человек выздоровели, 22 человека умерли. 904 продолжают лечение.