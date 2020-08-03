Токио, 3 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. 13−16 августа в Японии будут отмечать традиционный праздник поминовения усопших Обон. Обычно в эти дни многие люди возвращаются в родные дома. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией могут возникнуть проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сказал, что соберет специальную экспертную группу для рассмотрения мер по снижению рисков заражения вирусом в эти дни, сообщает информационный канал ANN.

«Большое опасение вызывают пожилые люди. Мы проведем встречу с экспертами, чтобы обсудить текущую инфекционную ситуацию, тщательно продумать необходимые меры. Затем правительство примет соответствующее решение» — сказал министр на пресс-конференции. Он особенно отметил риск заражения пожилых родственников молодыми людьми, которые могут переносить вирус бессимптомно. Министр призвал каждого хорошо подумать о собственных мерах предосторожности.

Кроме того, Ясутоси Нисимура коснулся проблемы дискриминации зараженных коронавирусом людей и клеветы. Правительственный чиновник назвал «неприемлемыми» такие действия, как «злонамеренные сообщения», попытки выудить личную информацию и «клевета», с которой звонят на рабочие места знакомых. На встрече с экспертами обсудят и эту проблему.