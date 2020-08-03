Санкт-Петербург, 3 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Балтийском море 3 августа начались военно-морские учения «Океанский щит—2020». Манёврами руководит Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

ВМФ России Учения в Балтийском море

«В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты», — говорится в сообщении.

Подобные учения традиционно проводятся после завершения Главного военно-морского парада. В них участвуют корабли Балтфлота, а также других флотов и Каспийской флотилии, представленные на параде.

Первым этапом учений стал выход кораблей из пунктов базирования, отработка задач противоминного обеспечения с использованием тральщиков.

Затем произошло развертывание группировки в назначенные районы Балтийского моря.

В ходе учений корабли тренируются в отражении ударов средств воздушного нападения противника, отрабатывают уничтожение надводных кораблей и подводных лодок, высадку тактических десантов.

«В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы», — добавили в Минобороны РФ.

После завершения маневров корабли и подлодки уйдут к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.