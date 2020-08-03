Самара, 3 августа, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Три человека с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сообщению пресс-службы ведомства, 65-летний мужчина и 68-летняя женщина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, скончался 58-летний мужчина. Всего в регионе скончалось 94 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,35 (в России 1,6), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 2,94 (в России — 9,73).

Отмечается, что за минувшие сутки по области было выявлено 45 инфицированных коронавирусом граждан. А всего в регионе было выявлено 6975 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 5125 человек.

На учете у врачей находятся 365 граждан.