Рим, 3 августа, 2020, 14:01 — ИА Регнум. 75% граждан Италии выступают за ограничение потока нелегальной миграции в сложившихся из-за эпидемии обстоятельствах, таковы данные исследования Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 3 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

7,5% граждан отметили, что если прежде, до эпидемии, они поддерживали разрешение мигрантам приезжать в Италию, то теперь выступают против. 20,5% опрошенных, в свою очередь, полагают, что принимать мигрантов надо, несмотря даже на эпидемию, проводя тесты и организовывая карантин для приехавших.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.