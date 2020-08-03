Москва, 3 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. После пандемии по уровню пассажиропотока лидируют станции, расположенные недалеко от мест для прогулок, а также станции возле торговых и жилых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро

«Самый высокий рост пассажиропотока на станциях вблизи парков и мест для прогулок, крупных ТЦ и ЖК. Лидеры пассажиропотока — «Достоевская», «Технопарк», «ВДНХ», «Кропоткинская», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что 2 августа столичным транспортом воспользовались больше 2 млн 370 тысяч человек, то есть — 81% от такого же дня в прошлом году.