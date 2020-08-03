Москва, 3 августа, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В настоящее время среди стран ЕС не просматривается кандидатов на выход, и чем сложнее экономическое положение того или иного государства Евросоюза, тем ниже вероятность, что оно захочет повторить опыт Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Пока определенных сепаратистских настроений в Европе не просматривается, — сказал Колганов. — Таких, какие были в Великобритании. Чего-то подобного Brexit пока не видно. Хотя противоречия есть, и конфликты возникают, в первую очередь по экономическим поводам. Но насколько это глубоко зайдет, пока сказать трудно. Очень радикальных сценариев не просматривается. Дело в том, что Великобритания смогла выйти из ЕС, так как у нее больших долгов перед ЕС нет. А вот тем странам, которые очень много должны своим европейским партнерам, выходить будет сложнее. Они на долговом поводке. И даже если у них ситуация плохая, и они обижены на Европу, что поделать? Они с ней связаны финансовыми обязательствами».

Иными словами, как пояснил Колганов, как раз те страны, положение которых не блестяще, не станут поднимать вопрос о своем выходе из ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в настоящее время не приходится ждать стремительного оживления экономики Европейского союза.