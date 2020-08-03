Токио, 3 августа, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В сети появились фотографии дорожных тестов закамуфлированного Nissan Pathfinder последнего поколения. Снимки размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Nissan Pathfinder

Стоит отметить, что нынешнее поколение авто не обновлялось с 2012 года. Несмотря на защитную пленку некоторые выводы о новинке уже можно сделать. У модели появились угловатые формы, а также значительно изменилась конструкция задней части автомобиля.

Теперь номерной знак закреплен на бампере, а не на двери багажника. Внутри авто появился новейший информационно-развлекательного комплекс с большим дисплеем.

Что же касается движка, то пока официальной информации о нём нет, но источники издания сообщают о моторной линейке, состоящей из двух силовых агрегатов: 3,5-литрового «атмосферника» и двухлитрового турбированного двигателя. Моторы, вероятно, будут сочетаться с современным 9-скоростным «автоматом».

Ранее стало известно, что корпорация Nissan в текущем году отказалась от выплаты дивидендов акционерам из-за кризисной ситуации с продажами и возможной второй волны коронавируса.

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