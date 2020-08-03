Ставрополь, 3 августа, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Четыре человека с подтвержденным COVID-19 скончались на Ставрополье за минувшие выходные: по два пациента умерли 1 и 2 августа. Общее число случаев летального исхода в крае к 11:00 3 августа достигло 163, сообщил федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В июле на Ставрополье жертвой COVID-19 стал 61 человек. Случаи смерти людей, заразившихся коронавирусом, в прошедшем месяце в крае фиксировались практически ежедневно, но не более трех за сутки.

Отметим, что по числу случаев смерти пациентов с COVID-19 Ставропольский край в настоящее время находится на 14-м месте среди субъектов РФ и на второй позиции среди регионов Северного Кавказа, вслед за Дагестаном. Всего в округе после заражения коронавирусом скончались 876 человек.