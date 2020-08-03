Уфа, 3 августа, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Грозы и сильный ветер ожидаются в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

pxhere.com Последствия ураганного ветера

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 августа местами в Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности. Сообщается, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач, а также подходить к оборвавшимся электропроводам.