Москва, 3 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Россия начала подготовку космонавтов для самого быстрого полёта к МКС. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

NASA МКС

Отмечается, что подготовкой космонавтов занимаются специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«[Дмитрий] Рогозин дал поручение РКК «Энергия» подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по новой схеме космонавты должны долететь на пилотируемом космическом корабле всего за три часа, тогда как ранее это время занимало минимум шесть часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа пилотируемый корабльCrewDragonуспешно приводнился у побережья США.