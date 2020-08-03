Москва, 3 августа, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку может стать сложнее. Об этом 3 августа заявила директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По её словам, в 2020 году средний балл по русскому языку оказался слишком высоким. Это говорит о том, что экзамен был слишком простым для учащихся. По этой причине, отметила директор, его нужно сделать более сложным.

«Будем по русскому языку смотреть моменты, которые можно закрутить», — сказала Решетникова.