Киев, 3 августа, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что парламент должен принять ответственность за установление мира, поскольку президент Зеленский и его окружение с этой задачей явно не справляются.

European People's Party Юлия Тимошенко

Об этом политик заявила на брифинге 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тимошенко напомнила, что по конституции Украина — парламентско-президентская страна, соответственно Рада имеет приоритет над другими ветвями власти.

«Власти завели все мирные переговоры в тупик, подвели наших международных партнеров, европейских друзей… За время президентства Зеленского погибли 175 человек — это абсолютный провал всех мирных переговоров», — отметила она.

Экс-премьер заявила, что прямо с сегодняшнего дня начинает переговоры со всеми лидерами фракций — «для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру».

«Нам надо достичь результата. Результат — это восстановление территориальной целостности Украины, это завершение войны и это мир», — резюмировала она.

В офисе президента Украины инициативу, озвученную Тимошенко, пока что не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июля в Донбассе начал действовать режим «полного и всеобъемлющего"перемирия. В Киеве признают наличие отдельных выстрелов, но заявляют, что в целом режим тишины работает.