Вашингтон, 3 августа, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Целый ряд богатых стран мира ещё до появления вакцины от коронавирусной инфекции решили обеспечить себя этим медицинским препаратом. Так, уже порядка 1,3 млрд доз будущей вакцины от COVID-19 зарезервировали Великобритания, Евросоюз, США и Япония. Об этом 3 августа со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Так, по данным аналитиков, США и Великобритании заключили соглашение о поставках с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония договорилась о закупке вакцины с Pfizer Inc. Отмечается, что также «агрессивно» на закупки препарата от нового типа коронавируса настроен и Евросоюз.

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Издание отмечает, на 7,8 млрд человек доз может не хватить. Такое положение дел вызывает опасения, что остальные страны «будет стоять в хвосте очереди» в глобальных усилиях по борьбе с патогеном.

Подобная ситуация сложилась и в 2009 году, когда во время пандемии свиного гриппа богатые развитые страны первыми скупили произведенные вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены направить производителям лекарств Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) до $2,1 млрд за производство и поставку разрабатываемой ими вакцины от коронавирусной инфекции. Речь пока идёт о 100 млн доз вакцины.