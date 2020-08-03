Чебоксары, 3 августа, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Массовые мероприятия в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, перенесённые с июня на август и совмещённые с Днём города Чебоксары, проводиться не будут. Часть из них переведут в онлайн-режим. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, на планёрке в правительстве заявила вице-премьер Алла Салаева.

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Юбилейные мероприятия планировалось провести во второй половине августа, совместив два праздника, — 100-летие Чувашии и 551-летие Чебоксар. Но из-за эпидемиологической ситуации от массовых акций принято решение отказаться: Чувашия в настоящее время вышла на второй этап снятия ограничений, а для проведения уличных мероприятий регион должен быть на третьем этапе.

«Прислушались к советам специалистов, заключению Роспотребнадзора и, безусловно, проводить массовые мероприятия, которые объединят большое количество людей, хотя, конечно, и жители республики, и горожане очень ждали этой недели, к сожалению, не получится. Тем не менее, план подготовлен», — сказала вице-премьер.

Мероприятия состоятся в онлайн-режиме, часть проектов перенесут. В частности, световое шоу и международный фестиваль фейерверков планируется перенести на зиму. Как сообщало ИА REGNUM, проект уже получил условное название «Новогодние и рождественские каникулы в Чувашии».

Напомним, 24 июня Чувашия отметила 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Юбилей отмечали в онлайн-режиме и планировали в очном формате широко отметить в августе, совместив с Днём города Чебоксары.