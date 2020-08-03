Чита, 3 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил к началу учебного года запустить все школы с обязательным соблюдением противоэпидемиологических мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса. Особое внимание он попросил обратить на районы края. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Напомним, что практически всю четверть школьники учились дистанционно, поэтому прошу обратить особое внимание глав районов, министерства, заместителя председателя правительства на подготовку всех учебных заведений к началу учебного года. Ряд районов обращались к нам за помощью, поэтому также прошу обратить внимание на то, как им оказана помощь, как идет подготовка. Если у кого-то есть нехватка средств, надо оперативно принять меры. Все школы должны быть официально запущены к началу года», — пояснил глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за парты за парты сели порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. В сравнении с информацией годичной давности, число школьников в регионе увеличилось на 6 тысяч человек (тогда в Забайкалье насчитывалось 144 тысячи учащихся общеобразовательных учреждений).