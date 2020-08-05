Тбилиси, 3 августа, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что он от начала и до конца включен во все избирательные процессы в Грузии, а поэтому олигарх Бидзина Иванишвили и его «марионетки» на нынешних выборах одержать победу не смогут. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, партией, которая нанесет Бидзине Иванишвили и его «Грузинской мечте» поражение на предстоящих в конце октября парламентских выборах, является его партия — «Национальное движение».

«Я собираюсь победить на этих выборах вместе с грузинским народом. «Национальное движение» — это сила, которая нанесет Бидзине Иванишвили поражение и начнет заново возрождение и строительство Грузии», — подчеркнул экс-президент.

Напомним, что Саакашвили был лишен грузинского гражданства в связи с тем, что решением экс-президента Украины Петра Порошенко получил украинское гражданство. В результате разногласий и конфликта с Порошенко Саакашвили был лишен гражданства Украины и выдворен из страны, но после победы на выборах Владимира Зеленского новоизбранный президент вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство, а затем назначил его главой комитета по реформам Украины.

В Грузии против Саакашвили возбужден целый ряд уголовных дел, по некоторым из которых ему уже заочно вынесен приговор. В случае возвращения на родину при нынешней власти Саакашвили может быть арестован и отправлен отбывать наказание.