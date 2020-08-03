Москва, 3 августа, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В начале августа на движение рубля будут влиять как негативные драйверы, так и позитивные. В минус для рубля будут играть ряд факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С августа по соглашению ОПЕК+ увеличивается добыча нефти на 2 млн барр./сутки. Повышается она и в США до 11,1 млн барр./сутки. Это давит на цены нефти, компенсируя рост спроса на неё из-за преодоления карантина. Отсутствие заметного повышения данных котировок не способствует укреплению рубля.

Уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ в июле до 4,25% сокращает доходность российских активов и спрос на рубли. К этому добавляется и снижение продажи валюты ЦБ по «бюджетному правилу». О масштабах таких операций на август будет объявлено на текущей неделе, и данная информация может стать значимой для рубля.

С другой стороны, потребность в валюте увеличивается. Нерезиденты — акционеры российских компаний конвертируют в валюту полученные в июле дивиденды. Импортёры приобретают новые партии товара из-за спроса после выхода из карантина, туристы оплачивают открывшиеся зарубежные туры.

Но рубль поддерживается общим оптимизмом финансовых рынков из-за постепенного возвращения деловой активности в Азии и Европе, а также относительной слабостью доллара.

На текущей неделе игроки обратят внимание на данные по инфляции и резервам ЦБ 6 августа и отчёт по рынку труда США 7 августа.

В целом неделя обещает быть более спокойной, чем конец июля, поскольку вышеуказанные негативные факторы во многом учтены в котировках рубля.

Можно предположить поэтому, что в течение ближайших дней рубль сохранит амплитуду движения в сложившемся диапазоне 73,20 — 74,60 руб./доллар», — полагает эксперт.

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