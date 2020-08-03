Екатеринбург, 3 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Депутат свердловского Заксобрания Илья Гаффнер заработал за 2019 год всего четыре копейки. Сведения о доходах «народных избранников» опубликованы на портале регионального Заксоборания.

Максим Цуканов ИА REGNUM Четыре копейки

По официальным данным, у него нет и имущества. Квартира, в которой он живёт, находится у него в пользовании.

Отметим, в начале 2015 года тогда депутат от «Единой России» Илья Гаффнер оскандалился на всю Россию своим советом гражданам экономить на еде и поменьше питаться, если нет денег. А спустя некоторое время его признали банкротом. Теперь он вынужден жить взаймы.