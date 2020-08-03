Чебоксары, 3 августа, 2020, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии световое шоу и международный фестиваль фейерверков, которые в предыдущие годы приводились в июне в рамках празднования Дня Республики, планируется перенести на зиму. Проект уже получил условное название «Новогодние и рождественские каникулы в Чувашии». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, на планёрке в правительстве заявила вице-премьер Алла Салаева, представляя программу празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области и 551-летия города Чебоксары.

Cap.ru Фестиваль фейерверков в Чебоксарах в 2019 году

Международный фестиваль фейерверков проходит в Чебоксарах с 2008 года и приурочен к празднованию 24 июня главного национального праздника Чувашии — Дня Республики. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на август, но с учётом эпидемиологической обстановки этим летом его проводить не будут.

По словам Аллы Салаевой, запланированные ранее международный фестиваль фейерверков и световое шоу предлагается перенести на новогодние праздники:

«Перенести на конец года и запланировать новый проект, практически переключиться на него, подготовив интересную концепцию «Новогодние и рождественские каникулы в Чувашии» с приглашением жителей соседних регионов посетить наш фестиваль фейерверков, посетить световое шоу «Симфония света». Также будут запланированы показательные выступления команд участниц и гала-концерт из лучших номеров предыдущих лет. Может быть, мы разделим это на несколько дней, включая 25 декабря и включая январские каникулы».

Врио главы Чувашии Олег Николаев поддержал это предложение, дав соответствующее поручение министерствам в части разработки концепции и формирования источников финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год примечателен тем, что отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области, но из-за пандемии коронавируса мероприятия в июне прошли в онлайн-режиме, а основные события планировалось провести в августе и приурочить ко Дню города Чебоксары.