Астана, 3 августа, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Коронавирусом в Казахстане заразились 8518 медицинских работников, заявила 3 августа заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По её словам, минздрав не располагает данными о числе медиков с пневмонией. Вместе с тем, если медработники с пневмонией будут претендовать на выплаты, то в министерстве поддержат, сообщила Гиният.

Министр здравоохранения Алексей Цой добавил, что на сегодняшний день выплаты в размере 2 млн тенге ($4744) одобрили для 123 медработников. Министр добавил, что не обладает информацией о количестве таких заявок.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что ситуация с распространением инфекции в республике стабилизируется.

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