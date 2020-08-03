Тбилиси, 3 августа, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его бывший соратник, бывший член «Единого национального движения» и бывший замминистра юстиции его правительства Георгий Вашадзе сегодня перешел на «темную сторону» и вольно или невольно играет в игру олигарха Бидзины Иванишвили. Об этом Саакашвили заявил в интервью телеканалу «Мтавари архи», комментируя выход Георгия Вашадзе из оппозиционного объединения, формирование своего предвыборного альянса «Стратегия Агмашенебели» и представление кандидатуры Вашадзе на пост будущего премьер-министра Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мне всегда нравился Вашадзе. Пока работал в общей группе, у него были определенные функции, и он эти функции выполнял. У меня личных обид никогда нет. Когда Порошенко прямо физически чуть не уничтожил меня и очень серьезно унизил, после этого Георгий Вашадзе перешел к нему и был одним из главных стратегов его избирательной кампании. Я тогда не обиделся и нигде об этом ничего не говорил. Счел, что у него были какие-то личные соображения, личные связи, возможно, какие-то иные финансовые или прочие интересы, это все было», — заявил Саакашвили.

По его мнению, те действия, которые Георгий Вашадзе предпринимает сейчас, — это от начала и до конца игра Бидзины Иванишвили, направленная на то, чтобы как-то развалить единую оппозицию. По словам Саакашвили, Бидзина Иванишвили эту игру разыграл в 2016 году, пытался сделать это в 2018 году и пытается сделать сейчас.

«Факт, что Вашадзе перешел на темную сторону, неправильную сторону и играет в игру Иванишвили. Но я не буду много о нем говорить, не та это фигура, чтобы много о ней разговаривать», — отметил Саакашвили.