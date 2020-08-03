Белгород, 3 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Культурные ценности на временное хранение передали двум музеям сотрудники Белгородской таможни. Среди предметов — печатные издания XIX века, в том числе тексты на французском языке о кампании 1812 года, религиозные книги и икона, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Белгородской таможни Старинные книги

В историко-художественный музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» передан фрагмент ствола 145-мм артиллерийского орудия первой трети ХХ века. Его обнаружили таможенники в багажнике автомобиля у гражданина Украины. Иностранец пытался провезти 50-килограммовый предмет через Шебекинский таможенный пост. Ценность ствола подтвердила экспертиза. За недекларирование предмета по установленной форме в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Музею народной культуры преподнесли икону «Спас Вседержитель» в окладе, раме и киоте со стеклом. Она изготовлена в Российской Империи в конце XIX — начале ХХ вв.

Исторические ценности пока переданы музеям на временное хранение. После соблюдения необходимых процедур и оформления документов в Министерстве культуры РФ они станут полноценными экспонатами учреждений культуры.