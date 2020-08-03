Ярославль, 3 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославле земельный участок площадью 3845 квадратных метра на площади Волкова у дома 3 должен быть продан в частную собственность владельцам недавно построенного центра «Волков-плаза». Такое решение принял Арбитражный суд Ярославской области по иску собственников здания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egrp365.ru/map Земельный участок (выделен зеленым), который перейдет в частную собственность

Земля предоставлялась в аренду на время строительства здания. В 2019 году объект был сдан. Согласно закону, собственники имеют право выкупить участок без торгов по кадастровой стоимости для последующей эксплуатации здания. С таким заявлением они и обратились в мэрию города.

Мэрия владельцам отказала, ссылаясь на то, что часть земельного участка находится в общественно-деловой зоне, а часть — в территориальной зоне парков, садов, скверов. Вид разрешенного использования такой зоны не предполагает эксплуатацию зданий.

Действительно, «Волков-плаза» строилась частично во Власьевском сквере. Во время строительства часть деревьев сквера была выпилена. Владелец комплекса (компания «Транстурсервис») с решением мэрии не согласилась и обжаловала их в суде.

В итоге суд встал на сторону собственника здания. Суд посчитал, что вид разрешенного использования земли — не догма, его можно изменить. Арбитражный суд обязал комитет по управлению муниципальным имуществом отменить приказ об отказе в продаже земельного участка. Если не будет иных юридических препятствий, земля перейдет в частную собственность.

Интересно, что помимо земли под самим развлекательным центром, в состав участка входит и территория на углу улиц Свободы и Собинова. Там сейчас находится временная постройка в виде ресторана. Не исключено, что после продажи земли, там может появится и более массивная капитальная постройка. Любопытно, что мэрия города не прислала своих представителей на судебное заседание.