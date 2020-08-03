Тюмень, 3 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 88 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе на 3 августа зарегистрировано 6107 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 4907 человек, 25 пациентов с COVID-19 скончались.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области — почти 400 человек на 100 000 населения, что в 1,5 раза меньше, чем в среднем по России.

Коэффициент распространения инфекции в Тюменской области на 3 августа составляет 0,96. Свободных коек для лечения пациентов с COVID-19 — более 53%.