Тбилиси, 3 августа, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Правление «Грузинской мечты» завершается, предсказывает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который дал специальное интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Правление «Грузинской мечты» в Грузии подходит к концу, потому что она не сумела обеспечить развитие страны, погрузила ее в трясину, народ до конца определился, и в воздухе уже чувствуется ожидание перемен. Как в 2012 году в воздухе ощущались предстоящие перемены, так и сейчас», — заявил Саакашвили.

По его словам, до выборов 2012 года он собрал узкий круг своих соратников и тогда еще предсказал, что выборы для них проиграны, не только из-за тюремных кадров (кадры о пытках заключенных в тюрьмах, которые распространили грузинские телекомпании за месяц до выборов 1 октября 2012 года), а потому, что изменений хотел народ.

«Народ всегда хочет изменений. Народ всегда желает лучшего. Но в данном случае народ получил еще худшую ситуацию. Поэтому я не сомневаюсь, что и эти выборы закончатся победой грузинского народа над олигархом, неподвижностью, трясиной, и страна очень быстрыми темпами продолжит развитие», — подчеркнул экс-президент.