Тимошенко призвала отправить в отставку главу офиса Зеленского
Киев, 3 августа, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Верховная рада должна включиться в процесс переговоров об урегулировании гражданского конфликта на Украине, заявила 3 августа депутат Рады, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Соответствующую видеозапись опубликовал telegram-канал PavlovskyNews.
По её словам, парламент Украины не может оставаться в стороне в ситуации, когда все переговоры провалены.
Тимошенко рассказала, что ранее встретилась с Ермаком и предложила ему помощь, однако её предложение осталось без ответа.
Тимошенко призвала создать в Раде специальную парламентскую миссию, которая будет принимать активное участие во всех международных переговорах об урегулировании гражданского конфликта на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не понимает сути Минских соглашений и хочет их «уточнить».