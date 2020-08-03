Киев, 3 августа, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Верховная рада должна включиться в процесс переговоров об урегулировании гражданского конфликта на Украине, заявила 3 августа депутат Рады, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Соответствующую видеозапись опубликовал telegram-канал PavlovskyNews.

European People's Party Юлия Тимошенко

«Я могу точно сказать, что руководитель офиса президента Андрей Ермак не справился с этой ситуацией и он, безусловно, должен быть уволен президентом», — заявила Тимошенко.

По её словам, парламент Украины не может оставаться в стороне в ситуации, когда все переговоры провалены.

Тимошенко рассказала, что ранее встретилась с Ермаком и предложила ему помощь, однако её предложение осталось без ответа.

«Я хочу предложить иной путь. Я хочу предложить парламенту прекратить оставаться в стороне, а включиться на полную мощь в процесс переговоров… о возвращении наших территорий», — подчеркнула она.

Тимошенко призвала создать в Раде специальную парламентскую миссию, которая будет принимать активное участие во всех международных переговорах об урегулировании гражданского конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не понимает сути Минских соглашений и хочет их «уточнить».