Пекин, 3 августа, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,5% в годовом исчислении за первую половину 2020 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

lalabell68 Нефтяная вышка

По данным Национальной комиссии развития и реформы КНР, добыча нефти достигла 96,5 млн тонн в период с января по июнь текущего года, а объем переработки нефти достиг 312,66 млн тонн, что также на 2,4% выше в годовом исчислении.

Потребление нефтепродуктов составило 153,86 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее ха тот же период. Между тем, добыча природного газа в первом полугодии составила 94,96 млрд кубометров, что на 9,9% больше, чем в прошлом году.