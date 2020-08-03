Санкт-Петербург, 3 августа, 2020, 12:11 — ИА Регнум. СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт. Мужчина планировал уйти от своей 36-летней супруги Марины Кохал к молодой возлюбленной. Об этом 3 августа сообщает телеканал «78».

Личная страница Александр Юшко в «Вконтакте». Причиной возможного убийства Картрайта могла стать ревность.

Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней. По предварительной версии, именно это намерение и стало мотивом предполагаемого убийства мужчины, которое, по версии следствия, совершила его жена.

«Музыкант встречался с девушкой более года и собирался расторгнуть брак со своей 36-летней супругой Мариной Кохал», — отмечает источник.

Как уточнила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Кохал Ирина Скурту, о наличии предполагаемой любовницы Юшко ей ничего не известно.

Напомним, ранее следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье убийство. Обвиняемой по нему стала Марина Кохал после того, как она сообщила своему адвокату о том, что расчленила тело мужа, которое якобы нашла несколько дней назад дома.

Читайте также: По факту смерти рэпера Картрайта возбудили уголовное дело

Свой поступок женщина объяснила тем, что не хотела бесславного ухода своего супруга, поскольку подумала, что смерть наступила из-за передозировки наркотиков. Отметим, что предварительная экспертиза в крови погибшего не выявила наркотиков, но показала наличие этилового спирта.

Читайте также: Жена рэпера Картрайта хотела сохранить его светлое имя, расчленив тело мужа

В настоящий момент женщина находится под стражей, в ближайшее время следователи повторно выйдут в суд с ходатайством о ее помещении в СИЗО.

По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему мужу. Для сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения.